Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Сендерийск
Оденсе - Сендерийск: обзор матча 13 сентября 2021
Оденсе
13.09.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сендерийск
29'
J. Skjelvik
38'
М. Фрекьяер-Йенсен
43'
D. Prosser
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Сендерийск
Желтая карточка
H. Christian Bernat
90'
+1
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
Б. Кадрии
89'
Замена
M. Lieder
️️️️
М. Опондо
83'
Замена
M. Fenger
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
82'
72'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
70'
Желтая карточка
Э. Хольм
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
J. Thomasen
67'
60'
Желтая карточка
V. Ekani
59'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Э. Корнвиг
43'
ГОЛ! 2:1!
D. Prosser
ГОЛ! 2:0!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
М. Опондо
38'
ГОЛ! 1:0!
J. Skjelvik
29'
16'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Сендерийск
34
Юлиус Эскесен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
3-5-2
1
3
3
6
Тверсков
11
Сабби
11
Опондо
18
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
2
Микельсон
9
Кадрии
3-2-5
3
Гартенманн
5
5
17
29
25
20
Томас
3
Хольм
77
0
18
23
23
18
9
Кадрии
6
6
9
Кадрии
11
Опондо
10
10
11
Опондо
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Корнвиг
34
Эскесен
34
Эскесен
8
Корнвиг
29
6
6
29
Остались в запасе
Оденсе
Сендерийск
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Оденсе - Сендерийск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Сендерийск
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+