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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк: обзор матча 13 сентября 2021
Лос-Анджелес
13.09.2021, понедельник, 05:30
США. МЛС, 32 тур
3 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
1'
К. Аранго
30'
К. Аранго
59'
T. Datković (АГ)
28'
Д. Крейлах
48'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
С. Ибеага
90'
+3
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
К. Аранго
90'
+2
81'
Замена
П. Руис
️️️️
А. Хулио
Замена
М. Фарфан
️️️️
Д. Мусовски
73'
73'
Замена
Д. Мерам
️️️️
N. Besler
62'
Замена
J. Menéndez
️️️️
М. Чанг
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
T. Datković
59'
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Л. Блессинг
57'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Б. Дюк
57'
Желтая карточка
Б. Дюк
54'
48'
ГОЛ! 2:2!
А. Хулио
Пас отдал
А. Русняк
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Р. Эдвардс
46'
45'
+1
Желтая карточка
E. Luiz
ГОЛ! 2:1!
К. Аранго
30'
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
М. Чанг
Желтая карточка
Р. Эдвардс
23'
22'
Желтая карточка
T. Datković
ГОЛ! 1:0!
К. Аранго
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
1-3-5
25
Ибеага
15
Блессинг
45
Гинелла
20
Атуэста
5
Мбаке
17
Аранго
7
Дюк
44
Эдвардс
3
Мурильо
2-3-5
15
Глад
4
13
25
11
Русняк
15
11
Хулио
87
Крейлах
16
Чанг
20
Холт
44
Эдвардс
6
Паласиос
6
Паласиос
44
Эдвардс
19
Мусовски
3
Фарфан
3
Фарфан
19
Мусовски
17
Аранго
17
Крисостомо
17
Крисостомо
17
Аранго
15
Блессинг
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
15
Блессинг
7
Дюк
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
7
Дюк
13
22
Мерам
22
Мерам
13
11
Хулио
17
Руис
17
Руис
11
Хулио
16
Чанг
37
37
16
Чанг
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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