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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Арука
Маритиму - Арука: обзор матча 13 сентября 2021
Маритиму
13.09.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 2
Завершен
Арука
35'
Рикардиньо
45+11'
А. Алипур (П)
8'
А. Букия
82'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Арука
Желтая карточка
В. Коста
90'
+1
Замена
Энрике
️️️️
Хадаш
89'
Вторая желтая
А. Видигаль
87'
85'
Желтая карточка
Э. Куасси
Замена
Р. Гитан
️️️️
И. Росси
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
А. Силва
77'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Куарежма
77'
Замена
Пите
️️️️
П. Морейра
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Рикардиньо
64'
61'
Желтая карточка
Ж. Бассо
57'
Замена
Арсениу
️️️️
Т. Араужо
57'
Замена
Э. Куасси
️️️️
Л. Силва
Желтая карточка
И. Росси
49'
47'
Желтая карточка
Т. Араужо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Алипур
45'
+11
45'
+2
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
Хадаш
36'
36'
Желтая карточка
Л. Силва
ГОЛ! 1:1!
Рикардиньо
35'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Букия
Пас отдал
А. Силва
Желтая карточка
А. Видигаль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
8
Хадаш
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
2
Клаудио Винк
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Арука
97
Fernando Castro
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Андре Букия
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Rodrigo Andrade
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Арука
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
8
Арсениу
ЦП
20
Пите
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
1-5-4
10
Виктор
5
Зайнадине
8
Хадаш
16
Росси
66
7
Видигаль
87
Коста
2
Винк
5
Андраде
9
Алипур
39
Рикардиньо
3-2-1-4
97
72
13
Бассо
6
Куарежма
20
Педру Морейра
21
Силва
8
Вальдеррама
17
Силва
20
Араужо
23
30
Букия
39
Рикардиньо
6
Пеладжо
6
Пеладжо
39
Рикардиньо
8
Хадаш
93
Энрике
93
Энрике
8
Хадаш
16
Росси
99
Гитан
99
Гитан
16
Росси
6
Куарежма
28
Эшгайю
28
Эшгайю
6
Куарежма
20
Араужо
8
Арсениу
8
Арсениу
20
Араужо
20
Педру Морейра
20
Пите
20
Пите
20
Педру Морейра
21
Силва
8
Куасси
8
Куасси
21
Силва
Остались в запасе
Маритиму
Арука
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Rodrigo Andrade
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Rodrigo Andrade
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Маритиму - Арука
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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