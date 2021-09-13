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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 13 сентября 2021
Эвертон
13.09.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
60'
М. Кин
65'
Э. Таунсенд
66'
Д. Грей
53'
Б. Ми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Грей
88'
86'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Ришарлисон
81'
76'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
76'
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 3:1!
Д. Грей
Пас отдал
А. Дукуре
66'
ГОЛ! 2:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
А. Дукуре
65'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Б. Годфри
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Кин
Пас отдал
Э. Таунсенд
60'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
53'
53'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ми
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
47'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
22
Мина
5
Кин
4
Годфри
12
Динь
23
Коулмен
25
Аллан
6
Дукуре
10
Грей
25
Таунсенд
47
Ришарлисон
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4
Годфри
20
Гомеш
20
Гомеш
4
Годфри
10
Грей
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Грей
47
Ришарлисон
23
Рондон
23
Рондон
47
Ришарлисон
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
10
Энтони Гордон
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
70
Максвел Корне
ЛВ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
10
Энтони Гордон
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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