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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Сент-Труйден
Беерсхот - Сент-Труйден: обзор матча 13 сентября 2021
Беерсхот
13.09.2021, понедельник, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
42'
S. De Ridder
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Сент-Труйден
85'
Замена
K. Matsubara
️️️️
S. De Ridder
82'
Желтая карточка
Д. Лавале
72'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
72'
Замена
К. Брюлс
️️️️
Y. Suzuki
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
М. Нубисси
64'
Замена
Р. Вака
️️️️
F. Frans
64'
62'
Желтая карточка
Y. Suzuki
Желтая карточка
F. Frans
52'
Желтая карточка
T. Pietermaat
50'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
S. De Ridder
Пас отдал
Д. Хаяси
29'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
Желтая карточка
И. Кулибали
24'
Замена
М. Реда Халаймия
️️️️
Й. Дом
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
90
Исса Сумаре
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Сент-Труйден
4
Димитри Лавале
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
C. Durkin
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Беерсхот
11
Рамиро Вака
ЦП
7
Musashi Suzuki
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
1-5
10
Хольцхаушер
29
99
Нубисси
6
Дом
48
Кулибали
3
3-5
14
Хасиока
37
Ляйстнер
4
Лавале
5
Тейшейра
40
13
Кэкачей
8
Конате
16
4
11
Вака
11
Вака
4
6
Дом
20
Халаймия
20
Халаймия
6
Дом
99
Нубисси
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
99
Нубисси
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
16
4
4
16
40
22
Брюлс
22
Брюлс
40
Остались в запасе
Беерсхот
Сент-Труйден
7
Musashi Suzuki
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
7
Musashi Suzuki
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Беерсхот - Сент-Труйден
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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