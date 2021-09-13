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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 13 сентября 2021
Рубин
13.09.2021, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Урал
2'
А. Дрейер
13'
А. Мамин (АГ)
80'
А. Дрейер
90+1'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
ГОЛ! 4:0!
А. Дрейер
Пас отдал
С. Бакаев
90'
+1
Желтая карточка
Г. Онугха
86'
Замена
С. Суриков
️️️️
Г. Зотов
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Дрейер
80'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
И. Самошников
79'
78'
Замена
М. Агеев
️️️️
Б. Йовичич
78'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Егорычев
78'
Замена
И. Ибрахимай
️️️️
Р. Гаджимурадов
77'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Мишкич
70'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
К. Колесниченко
Замена
Г. Онугха
️️️️
Д. Деспотович
63'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
63'
Желтая карточка
О. Абильдгор
56'
Желтая карточка
С. Хакшабанович
52'
36'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
Х. Ин Бом
19'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Мамин
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Х. Кварацхелия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Дюпин
71
Самошников
22
Уремович
3
Тальби
31
Зотов
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
10
Дрейер
21
Деспотович
4-1-2-3
1
Помазун
15
Кулаков
63
Кузьмичев
46
Мамин
95
Адамов
32
Йовичич
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
9
Колесниченко
71
Самошников
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Самошников
31
Зотов
88
Суриков
88
Суриков
31
Зотов
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
21
Деспотович
7
Онугха
7
Онугха
21
Деспотович
9
Колесниченко
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
9
Колесниченко
33
Мишкич
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
33
Мишкич
5
Егорычев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
29
Ибрахимай
29
Ибрахимай
10
Гаджимурадов
32
Йовичич
13
Агеев
13
Агеев
32
Йовичич
Остались в запасе
Рубин
Урал
47
Иван Савицкий
ЛЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Ярослав Годзюр
ВР
94
Алексей Евсеев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
94
Алексей Евсеев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Рубин - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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