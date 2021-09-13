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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ОФИ
Арис - ОФИ: обзор матча 13 сентября 2021
Арис
13.09.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ОФИ
Желтая карточка
А. Камара
90'
+2
Замена
И. Хайрович
️️️️
Д. Мансини
86'
Замена
D. Manos
️️️️
Ф. Бертольо
78'
76'
Замена
В. Селимович
️️️️
Х. Анхель Нейра
63'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Л. Кастаньос
63'
Замена
Л. Лабру
️️️️
М. ван Дуйнен
61'
Желтая карточка
А. Диамантис
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Б. Гама
57'
51'
Замена
А. Диамантис
️️️️
Н. Маринакис
32'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
33
Denis
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
3-5-2
33
14
Брабец
4
Фабиано
15
Лумор
16
Гама
7
Мансини
5
Ндиайе
88
6
Сандгрен
33
Камара
18
Бертольо
3-2-4
4
Маринакис
58
Пасалидис
34
18
Де Гузман
10
Нейра
1
Эпасси
2
Вурос
29
ван Дуйнен
9
Кастаньос
7
Мансини
20
Хайрович
20
Хайрович
7
Мансини
18
Бертольо
9
9
18
Бертольо
16
Гама
11
Итурбе
11
Итурбе
16
Гама
4
Маринакис
15
Диамантис
15
Диамантис
4
Маринакис
10
Нейра
4
Селимович
4
Селимович
10
Нейра
9
Кастаньос
17
Дурмишай
17
Дурмишай
9
Кастаньос
29
ван Дуйнен
7
Лабру
7
Лабру
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Арис
ОФИ
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Арис - ОФИ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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