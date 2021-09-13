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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Львов
Верес - Львов: обзор матча 13 сентября 2021
Верес
13.09.2021, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Львов
53'
В. Кучеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Львов
Желтая карточка
М. Шестаков
87'
Замена
С. Петько
️️️️
С. Панасенко
86'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
86'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
В. Кучеров
76'
75'
Замена
А. Зозуля
️️️️
А. Бусько
75'
Замена
М. Грисьо
️️️️
Н. Ныч
Замена
T.
️️️️
Е. Пасич
66'
61'
Замена
Чина
️️️️
С. Политыло
Желтая карточка
Г. Пасич
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Кучеров
Пас отдал
Е. Пасич
53'
44'
Желтая карточка
А. Довгий
22'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
14'
Желтая карточка
В. Якимец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
3
Александр Романчук
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Львов
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
4-5-1
47
Когут
33
Гончаренко
23
Немчанинов
3
Мирошник
3
29
Кучеров
21
Панасенко
11
Пасич
42
Пасич
8
Кльоц
7
Сергийчук
1-3-5
3
Махмутович
24
Бусько
6
Довгий
89
Политыло
15
Ныч
31
Ильющенков
25
Брикнер
8
Сирьяк
45
Якимец
21
Панасенко
32
Петько
32
Петько
21
Панасенко
29
Кучеров
77
77
29
Кучеров
42
Пасич
10
10
42
Пасич
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
89
Политыло
89
Чина
89
Чина
89
Политыло
24
Бусько
9
Зозуля
9
Зозуля
24
Бусько
15
Ныч
11
Грисьо
11
Грисьо
15
Ныч
Остались в запасе
Верес
Львов
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Верес - Львов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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