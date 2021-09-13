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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 13 сентября 2021
Ростов
13.09.2021, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
29'
У. Спайич (АГ)
65'
Э. Сперцян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
90'
+4
Желтая карточка
В. Ильин
89'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Гигович
️️️️
Д. Сухомлинов
80'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
75'
Желтая карточка
А. Лангович
70'
Замена
Н. Поярков
️️️️
Д. Терентьев
70'
66'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Кабелла
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сперцян
Пас отдал
А. Ионов
65'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Ю. Газинский
51'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
К. Фольмер
️️️️
К. Хашимото
46'
Желтая карточка
Н. Комличенко
44'
42'
Пенальти не реализован!
Р. Кабелла
Желтая карточка
П. Альмквист
41'
33'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Д. Кордоба
30'
Вторая желтая
Г. Крыховяк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Спайич
Пас отдал
Д. Терентьев
29'
6'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
87
Лангович
55
Осипенко
15
Баштуш
15
Глебов
43
Терентьев
42
Хашимото
8
Сухомлинов
11
Альмквист
27
Комличенко
4-1-1-3-1
39
Сафонов
44
Корнюшин
31
Кайо
25
Спайич
2
Рамирес
20
Крыховяк
18
Газинский
11
Ионов
5
Кабелла
7
Классон
9
Кордоба
43
Терентьев
16
Поярков
16
Поярков
43
Терентьев
42
Хашимото
9
Фольмер
9
Фольмер
42
Хашимото
8
Сухомлинов
8
Гигович
8
Гигович
8
Сухомлинов
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
11
Ионов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
11
Ионов
18
Газинский
88
Кривцов
88
Кривцов
18
Газинский
9
Кордоба
8
Сперцян
8
Сперцян
9
Кордоба
5
Кабелла
98
Ильин
98
Ильин
5
Кабелла
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Краснодар
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Карасев AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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