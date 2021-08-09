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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 09 августа 2021
Чикаго Файр
09.08.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 24 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
2'
L. Stojanovic
8'
L. Stojanovic
90+7'
T. Barlow
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
T. Barlow
Желтая карточка
Ч. Оффор
90'
+6
77'
Желтая карточка
Э. Гутман
69'
Желтая карточка
A. Tarek
Замена
Р. Берич
️️️️
E. Collier
58'
39'
Желтая карточка
S. Davis
21'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
19'
Замена
Э. Гутман
️️️️
К. Кассерес
ГОЛ! 2:0!
L. Stojanovic
8'
ГОЛ! 1:0!
L. Stojanovic
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
22
Карлос Теран
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
2-1-2-5
1
5
Кальво
3
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
2
Секулич
9
Оффор
28
10
22
Теран
3-2-5
31
Мигел
3
Данкан
12
Эдвардс
3
54
23
Кассерес
16
Кармона
9
Климала
90
Фабио
8
Кларк
47
Толкин
28
9
Берич
9
Берич
28
23
Кассерес
15
Гутман
15
Гутман
23
Кассерес
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Ryan Meara
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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