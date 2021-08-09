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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нэшвилл
Интер Майами - Нэшвилл: обзор матча 09 августа 2021
Интер Майами
09.08.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 23 тур
2 : 1
Завершен
Нэшвилл
60'
Г. Игуаин
90+5'
И. Вассилев
48'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нэшвилл
ГОЛ! 2:1!
И. Вассилев
Пас отдал
F. Higuaín
90'
+5
Замена
В. Ульоа
️️️️
Б. Матюиди
90'
Замена
Р. Шоукросс
️️️️
К. Макун
90'
89'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Э. Миллер
74'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Р. Леаль
Замена
F. Higuaín
️️️️
Р. Писарро
65'
61'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
61'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Б. Матюиди
60'
Замена
И. Вассилев
️️️️
К. Лирдам
56'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Х. Мухтар
46'
Замена
А. Мьюил
️️️️
J. Maher
45'
+2
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
19
Алекс Мьюил
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
4-2-4
22
Марсман
3
Гиббс
4
Фигаль
14
18
Лирдам
90
Морган
8
Матюиди
40
Грегоре
9
Игуаин
7
Писарро
4
Макун
4-4-2
1
4
15
Миллер
2
Ловиц
3
20
Годой
13
МакКарти
10
Мухтар
11
Леаль
5
9
Сапонг
18
Лирдам
19
Вассилев
19
Вассилев
18
Лирдам
4
Макун
17
Шоукросс
17
Шоукросс
4
Макун
8
Матюиди
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Матюиди
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
7
Писарро
2
2
7
Писарро
5
19
Мьюил
19
Мьюил
5
15
Миллер
22
22
15
Миллер
20
Годой
27
27
20
Годой
11
Леаль
29
Кадис
29
Кадис
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Интер Майами
Нэшвилл
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Интер Майами - Нэшвилл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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