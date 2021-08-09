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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Оденсе
Нордшелланд - Оденсе: обзор матча 09 августа 2021
Нордшелланд
09.08.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Оденсе
2'
О. Вилладсен
73'
А. Шельдеруп (П)
46'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Оденсе
88'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
Р. Эстрем
Замена
О. Антман
️️️️
М. Диоманде
85'
Замена
M. Woledzi
️️️️
О. Вилладсен
85'
81'
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
T. KlÃ¸ve
81'
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
78'
Желтая карточка
J. Thomasen
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Шельдеруп
73'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
Л. Кулибали
70'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Л. Валта
70'
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
Пас отдал
Э. Сабби
46'
Замена
Й. Тверсков
️️️️
А. Андерсен
46'
Замена
M. Fenger
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Желтая карточка
М. Диоманде
26'
19'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
ГОЛ! 1:0!
О. Вилладсен
Пас отдал
М. Фрезе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
2-2-5
1
Виндаль
17
Тюхосен
4
Хансен
8
Андерсен
10
Диоманде
2
Вилладсен
39
Нагало
28
Кулибали
3
Фрезе
81
Валта
3-4-3
53
Кристенсен
3
Эстрем
3
3
11
Сабби
23
18
29
Фрекьяер-Йенсен
30
Андерсен
11
Жебали
9
Кадрии
28
Кулибали
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
28
Кулибали
81
Валта
33
Кристенсен
33
Кристенсен
81
Валта
10
Диоманде
11
Антман
11
Антман
10
Диоманде
2
Вилладсен
3
3
2
Вилладсен
30
Андерсен
6
Тверсков
6
Тверсков
30
Андерсен
3
Эстрем
6
6
3
Эстрем
23
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
23
11
Жебали
10
10
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Оденсе
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
11
Мозес Опондо
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
11
Мозес Опондо
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Оденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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