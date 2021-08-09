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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Ингулец
Десна - Ингулец: обзор матча 09 августа 2021
Десна
09.08.2021, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ингулец
86'
Д. Безбородько
90+1'
Д. Безбородько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Ингулец
Замена
В. Волошин
️️️️
А. Тотовицкий
90'
+4
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
В. Калитвинцев
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Д. Безбородько
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Безбородько
Пас отдал
В. Калитвинцев
86'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Гуцуляк
69'
Замена
Е. Цымбалюк
️️️️
Л. Арвеладзе
69'
66'
Замена
M. Bartulovic
️️️️
А. Козак
65'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Ситало
57'
Желтая карточка
А. Ситало
Желтая карточка
Л. Арвеладзе
35'
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
30'
28'
Замена
М. Шишка
️️️️
А. Коробенко
10'
Желтая карточка
M. Ali Ben Salem
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Десна
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
5-1-4
72
8
45
Калитвинцев
11
Картушов
9
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
33
33
Селин
28
Будковский
11
Гуцуляк
2-1-5
1
28
Полегенько
39
Опанасенко
77
Шарай
17
Ситало
55
Ковалев
10
Козак
28
Коробенко
5
Запорожец
9
Арвеладзе
44
Цымбалюк
44
Цымбалюк
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
15
Волошин
15
Волошин
5
Тотовицкий
11
Гуцуляк
21
Безбородько
21
Безбородько
11
Гуцуляк
45
Калитвинцев
0
0
45
Калитвинцев
10
Козак
0
0
10
Козак
17
Ситало
0
0
17
Ситало
28
Коробенко
76
Шишка
76
Шишка
28
Коробенко
Остались в запасе
Десна
Ингулец
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Десна - Ингулец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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