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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Интернасьонал
Фламенго - Интернасьонал: обзор матча 09 августа 2021
Фламенго
09.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 4
Завершен
Интернасьонал
19'
Ю. Алберто
41'
Ю. Алберто
55'
Тайсон
70'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Интернасьонал
88'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
87'
Замена
К. Видаль
️️️️
Ю. Алберто
80'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Эденилсон
80'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
76'
Желтая карточка
К. Паласиос
73'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Тайсон
Замена
Т. Майя
️️️️
Э. Рибейро
72'
Замена
Педро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
72'
70'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Алберто
Пас отдал
Эденилсон
Вторая желтая
Г. Барбоза
63'
Желтая карточка
Г. Барбоза
61'
Замена
Микаэл
️️️️
Диего
59'
55'
ГОЛ! 0:3!
Тайсон
Пас отдал
Патрик
Желтая карточка
Диего
45'
+6
41'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Патрик
19'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Эденилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
4
Лео Перейра
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
10
Диего
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
1-2-5
22
Исла
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
13
Энрике
25
Алвес
9
Барбоза
27
Энрике
10
Диего
1-5
4
Мендес
23
Линдосо
42
Даниэл
20
Саравия
31
Куэста
12
10
Рибейро
29
Майя
29
Майя
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
9
Педро
9
Педро
10
Де Арраскаэта
10
Диего
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Диего
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
9
Алберто
11
Видаль
11
Видаль
9
Алберто
88
Эденилсон
34
Герреро
34
Герреро
88
Эденилсон
11
Тайсон
7
Паласиос
7
Паласиос
11
Тайсон
Остались в запасе
Фламенго
Интернасьонал
11
Витиньо
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
63
Витор Габриэль
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
63
Витор Габриэль
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Фламенго - Интернасьонал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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