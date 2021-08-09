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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Сан-Хосе - Лос-Анджелес: обзор матча 09 августа 2021
Сан-Хосе
09.08.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 24 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
11'
Натан
28'
Х. Лопес
39'
J. Yueill (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Замена
C. Wondolowski
️️️️
J. Yueill
83'
79'
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
Ж. Эбобиссе
76'
75'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Ф. Гинелла
Замена
Э. Ремеди
️️️️
Х. Лопес
70'
Замена
C. Fierro
️️️️
S. Salinas
69'
63'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
Замена
П. Мари
️️️️
C. Cowell
46'
46'
Замена
Д. Росси
️️️️
Б. Родригес
46'
Замена
Мбаке
️️️️
Х. Мурильо
Желтая карточка
C. Cowell
39'
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
J. Yueill
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
L. Abecasis
36'
ГОЛ! 2:0!
Х. Лопес
Пас отдал
К. Эспиноса
28'
ГОЛ! 1:0!
Натан
Пас отдал
К. Эспиноса
11'
10'
Желтая карточка
Х. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Натан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
5
Мбаке
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
1-5-5
0
93
Жудсон
14
6
7
Эспиноса
7
12
4
Бисон
29
19
Лопес
5
Натан
2-2-5
33
Блэкмон
6
Паласиос
20
Атуэста
45
Гинелла
7
Родригес
30
33
Мун-Хван
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
19
Лопес
5
Ремеди
5
Ремеди
19
Лопес
29
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
29
6
21
21
6
7
3
Мари
3
Мари
7
14
8
8
14
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
3
Мурильо
5
Мбаке
5
Мбаке
3
Мурильо
45
Гинелла
19
Мусовски
19
Мусовски
45
Гинелла
7
Родригес
9
Росси
9
Росси
7
Родригес
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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