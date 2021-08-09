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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Атлетико Гойяненсе
Сеара - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 09 августа 2021
Сеара
09.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Атлетико Гойяненсе
Замена
Айртон
️️️️
Клебер
87'
87'
Замена
M. Barbosa
️️️️
В. Маранхао
Замена
Жоржиньо
️️️️
Вина
78'
Замена
Эрик
️️️️
Лима
78'
75'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Рональд
75'
Замена
D.
️️️️
A.
71'
Желтая карточка
A.
Замена
Рик
️️️️
С. Мендоса
67'
61'
Замена
L.
️️️️
З. Роберто
Замена
W. Oliveira
️️️️
Марлон
46'
42'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
Вина
40'
Желтая карточка
Марлон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
27
Buiu
ЦФ
1
Richard
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
45
Лима
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Сеара
22
Alan
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
14
André
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
1-1-5
24
Мессиас
25
Марлон
29
Вина
9
Клебер
45
Лима
7
Мендоса
88
Собрал
1-2-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
18
25
Натанаэль
99
Зе Роберто
10
35
Рональд
5
Маранхао
29
Вина
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
29
Вина
7
Мендоса
37
Рик
37
Рик
7
Мендоса
25
Марлон
55
55
25
Марлон
45
Лима
33
Эрик
33
Эрик
45
Лима
9
Клебер
11
Айртон
11
Айртон
9
Клебер
0
23
23
0
5
Маранхао
8
8
5
Маранхао
99
Зе Роберто
81
81
99
Зе Роберто
35
Рональд
44
Торо
44
Торо
35
Рональд
Остались в запасе
Сеара
Атлетико Гойяненсе
22
Alan
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
6
Артур Энрике
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
14
André
ЦФ
Остались в запасе
22
Alan
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Остались в запасе
6
Артур Энрике
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
14
André
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сеара - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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Сеара
Атлетико Гойяненсе
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