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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион: обзор матча 09 августа 2021
Нью-Инглэнд Революшн
09.08.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 24 тур
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
10'
М. Полстер
39'
Г. Боу
31'
П. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
T.
90'
+3
Замена
T.
️️️️
Г. Боу
90'
+1
84'
Желтая карточка
К. Вагнер
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
T. McNamara
75'
Желтая карточка
T. McNamara
70'
57'
Замена
А. Бедойя
️️️️
О. Мбайзо
54'
Желтая карточка
Д. Эллиот
46'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
С. Сантос
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
М. Полстер
46'
Пенальти не реализован!
Г. Боу
39'
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
39'
31'
ГОЛ! 1:1!
П. Ааронсон
Пас отдал
Я. Глеснес
22'
Желтая карточка
О. Мбайзо
ГОЛ! 1:0!
М. Полстер
Пас отдал
T. McNamara
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
13
Maciel
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
19
Серхио Сантос
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Филадельфия Юнион
0
Ilson
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
4-3-4
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
7
Боу
17
Бьюкенан
8
Полстер
13
30
Тернер
16
Букса
26
4-1-5
18
Блэйк
3
Эллиот
17
Финдлей
15
Мбайзо
5
Глеснес
70
Мартинес
19
Сантос
7
МакГлинн
18
Флеч
10
Ааронсон
33
Салливан
7
Боу
12
12
7
Боу
26
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
26
8
Полстер
9
Траустасон
9
Траустасон
8
Полстер
15
Мбайзо
11
Бедойя
11
Бедойя
15
Мбайзо
19
Сантос
93
93
19
Сантос
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
0
Ilson
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
0
Ilson
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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