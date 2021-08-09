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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 09 августа 2021
Сочи
09.08.2021, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Урал
9'
И. Попов
71'
К. Нобоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Урал
Замена
Д. Павлов
️️️️
М. Барсов
89'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Нобоа
71'
70'
Желтая карточка
А. Герасимов
70'
Замена
А. Максименко
️️️️
Э. Бикфалви
66'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Мишкич
64'
Желтая карточка
Д. Мишкич
Желтая карточка
Н. Бурмистров
60'
60'
Замена
И. Насыров
️️️️
К. Колесниченко
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
57'
46'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Егорычев
46'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Панюков
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Попов
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
А. Юсупов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
3-3-3-1
35
Джанаев
44
Барач
27
Прохин
5
Родригао
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
7
Ангбан
71
Попов
4
Юсупов
14
Барсов
4-1-2-2-1
31
Годзюр
95
Адамов
44
Рыков
93
Герасимов
15
Кулаков
8
Августиняк
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
9
Колесниченко
11
Панюков
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
71
Попов
16
Нобоа
16
Нобоа
71
Попов
15
Цаллагов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
15
Цаллагов
14
Барсов
90
Павлов
90
Павлов
14
Барсов
9
Колесниченко
77
Насыров
77
Насыров
9
Колесниченко
5
Егорычев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
5
Егорычев
33
Мишкич
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
33
Мишкич
10
Бикфалви
9
Максименко
9
Максименко
10
Бикфалви
11
Панюков
13
Агеев
13
Агеев
11
Панюков
Остались в запасе
Сочи
Урал
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
83
Артем Шмыков
ОП
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Сочи - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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