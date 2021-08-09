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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория - Хоффенхайм
Виктория - Хоффенхайм: обзор матча 09 августа 2021
Виктория
09.08.2021, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
33'
S. Handle
102'
C. Greger
27'
А. Крамарич (П)
94'
М. Даббур
108'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Виктория - Хоффенхайм
114'
Замена
М. Йон
️️️️
Д. Раум
Замена
A. Bunjaku
️️️️
П. Сонтхаймер
110'
108'
ГОЛ! 2:3!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Гачинович
105'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
N. May
️️️️
F. Heister
105'
ГОЛ! 2:2!
C. Greger
Пас отдал
S. Handle
102'
94'
ГОЛ! 1:2!
М. Даббур
Пас отдал
К. Баумгартнер
Замена
B. Hemcke
️️️️
J. Lorch
89'
76'
Замена
М. Даббур
️️️️
Д. Гайгер
64'
Замена
С. Пош
️️️️
М. Богард
64'
Замена
С. Руди
️️️️
Ж. Рюттер
63'
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
Д. Филипп
️️️️
Ю. Амин
59'
Желтая карточка
Ю. Амин
45'
Желтая карточка
C. Greger
36'
ГОЛ! 1:1!
S. Handle
Пас отдал
C. Greger
33'
31'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Желтая карточка
D. Buballa
31'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Крамарич
25'
Желтая карточка
А. Штиллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Мориц Николас
ВР
5
Daniel Buballa
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
23
Maximilian Rossmann
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
6
Jeremias Lorch
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
6
Патрик Сонтхаймер
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
6
Мелайро Богард
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Виктория
23
Элиас Берднер
ВР
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
26
Joel Vieting
ЦП
5
Niklas May
ЦП
29
Phil Zimmermann
ЦП
36
Ilhan Mustafa Altuntas
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
12
Albert Bunjaku
ЦФ
8
Давид Филипп
ЦФ
Хоффенхайм
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Лука Филипп
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-4-3
1
Николас
5
15
23
8
Амин
7
6
17
6
Сонтхаймер
11
19
3-2-1-2-2
20
Пентке
7
Фогт
25
Акпогума
22
Раум
6
Штиллер
6
Богард
18
Гайгер
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
27
Крамарич
6
17
17
6
19
5
5
19
6
Сонтхаймер
12
12
6
Сонтхаймер
8
Амин
8
Филипп
8
Филипп
8
Амин
6
Богард
4
Пош
4
Пош
6
Богард
22
Раум
24
Йон
24
Йон
22
Раум
10
Рюттер
13
Руди
13
Руди
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
8
Гачинович
8
Гачинович
7
Брун-Ларсен
18
Гайгер
9
Даббур
9
Даббур
18
Гайгер
Остались в запасе
Виктория
Хоффенхайм
23
Элиас Берднер
ВР
26
Joel Vieting
ЦП
29
Phil Zimmermann
ЦП
36
Ilhan Mustafa Altuntas
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
37
Лука Филипп
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
26
Joel Vieting
ЦП
29
Phil Zimmermann
ЦП
36
Ilhan Mustafa Altuntas
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Виктория - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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