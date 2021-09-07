Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Финляндия
Франция - Финляндия: обзор матча 07 сентября 2021
Франция
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Финляндия
25'
А. Гризманн
54'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Финляндия
Замена
О. Чуамени
️️️️
А. Гризманн
90'
+1
Замена
К. Лангле
️️️️
П. Кимпембе
90'
81'
Замена
Ю. Райтала
️️️️
Н. Алхо
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
А. Марсьяль
80'
73'
Замена
К. Кайринен
️️️️
У. Ниссила
73'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Й. Похьянпало
72'
Желтая карточка
П. Араюри
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Дюбуа
67'
65'
Желтая карточка
Т. Пукки
62'
Замена
П. Сойри
️️️️
Й. Уронен
62'
Замена
О. Валакари
️️️️
Р. Шуллер
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Дюбуа
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Бензема
25'
3'
Желтая карточка
Р. Шуллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
16
Урхо Ниссила
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
0
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
8
Тома Лемар
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
14
Каан Кайринен
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
3-2-2-3
1
Льорис
15
Зума
4
Варан
3
Кимпембе
19
Эрнандес
24
Дюбуа
6
Погба
14
Рабьо
19
Бензема
11
Марсьяль
7
Гризманн
3-2-2-3
1
Градецки
3
О'Шонесси
18
Уронен
17
Алхо
21
Вяйсянен
2
Араюри
11
Шуллер
6
Камара
10
Пукки
20
Похьянпало
16
Ниссила
3
Кимпембе
5
Лангле
5
Лангле
3
Кимпембе
24
Дюбуа
0
Мукиэле
0
Мукиэле
24
Дюбуа
7
Гризманн
8
Чуамени
8
Чуамени
7
Гризманн
11
Марсьяль
22
Бен-Йеддер
22
Бен-Йеддер
11
Марсьяль
17
Алхо
22
Райтала
22
Райтала
17
Алхо
18
Уронен
13
Сойри
13
Сойри
18
Уронен
11
Шуллер
15
Валакари
15
Валакари
11
Шуллер
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
16
Ниссила
14
Кайринен
14
Кайринен
16
Ниссила
Остались в запасе
Франция
Финляндия
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
8
Тома Лемар
АП
20
Мусса Диаби
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
8
Тома Лемар
АП
20
Мусса Диаби
ЛВ
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Франция - Финляндия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Франция
Финляндия
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+