Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Казахстан
Босния и Герцеговина - Казахстан: обзор матча 07 сентября 2021
Босния и Герцеговина
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
2 : 2
Завершен
Казахстан
74'
М. Пьянич (П)
86'
Л. Менало
52'
И. Куат
90+5'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Казахстан
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Б. Зайнутдинов
90'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
И. Куат
89'
Замена
Т. Эрланов
️️️️
Ю. Логвиненко
ГОЛ! 2:1!
Л. Менало
Пас отдал
М. Пьянич
86'
85'
Замена
М. Тайкенов
️️️️
Я. Вороговский
84'
Замена
Р. Оразов
️️️️
В. Васильев
82'
Желтая карточка
В. Васильев
Замена
С. Превляк
️️️️
Э. Демирович
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пьянич
74'
71'
Желтая карточка
А. Марочкин
70'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Хаджикадунич
68'
Желтая карточка
Э. Джеко
60'
57'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Шушеначев
Замена
А. Гояк
️️️️
А. Налич
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Куат
Пас отдал
А. Тагыберген
Замена
Э. Чивич
️️️️
С. Колашинац
46'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
20
Стипе Лончар
ЦП
10
Амер Гояк
АП
23
Лука Менало
ЦФ
0
Айдин Нукич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
10
Самат Жарынбетов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
0
Айдос Таттыбаев
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
3-2-3-2
12
Сехич
3
Хаджикадунич
16
Ахмедходжич
0
Налич
5
Колашинац
17
Саничанин
19
Стеванович
10
Пьянич
13
Цимирот
10
Демирович
11
Джеко
3-2-3-1-1
12
Шацкий
4
Быстров
2
Малый
22
Марочкин
23
Логвиненко
5
Куат
11
Вороговский
8
Тагыберген
7
Жуков
14
Васильев
17
Шушеначев
5
Колашинац
2
Чивич
2
Чивич
5
Колашинац
0
Налич
10
Гояк
10
Гояк
0
Налич
3
Хаджикадунич
23
Менало
23
Менало
3
Хаджикадунич
10
Демирович
9
Превляк
9
Превляк
10
Демирович
11
Вороговский
6
Тайкенов
6
Тайкенов
11
Вороговский
23
Логвиненко
23
Эрланов
23
Эрланов
23
Логвиненко
5
Куат
10
Жарынбетов
10
Жарынбетов
5
Куат
14
Васильев
20
Оразов
20
Оразов
14
Васильев
17
Шушеначев
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
17
Шушеначев
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Казахстан
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
20
Стипе Лончар
ЦП
0
Айдин Нукич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
12
Дмитрий Непогодов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Еркин Тапалов
ОП
0
Айдос Таттыбаев
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
20
Стипе Лончар
ЦП
0
Айдин Нукич
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Непогодов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Еркин Тапалов
ОП
0
Айдос Таттыбаев
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Босния и Герцеговина - Казахстан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Казахстан
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+