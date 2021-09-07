Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Турция
Нидерланды - Турция: обзор матча 07 сентября 2021
Нидерланды
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
6 : 1
Завершен
Турция
1'
Д. Классен
16'
М. Депай
38'
М. Депай (П)
54'
М. Депай
80'
Г. Тил
90'
Д. Мален
90+2'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Турция
90'
+2
ГОЛ! 6:1!
Д. Ундер
90'
+2
Замена
Ю. Языджи
️️️️
О. Йокушлу
ГОЛ! 6:0!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Ренш
90'
86'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 5:0!
Г. Тил
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
80'
Желтая карточка
В. ван Дейк
78'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Д. Дюмфрис
71'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Классен
71'
65'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Г. Тил
️️️️
Д. Вейналдум
61'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Бергвейн
61'
58'
Желтая карточка
О. Кабак
ГОЛ! 4:0!
М. Депай
Пас отдал
С. Бергейс
54'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Ф. де Йонг
46'
46'
Замена
О. Кабак
️️️️
К. Караман
46'
Замена
О. Туфан
️️️️
О. Кекчю
44'
Вторая желтая
Д. Сеюнджу
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Депай
38'
36'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Желтая карточка
Д. Вейналдум
31'
29'
Желтая карточка
О. Йокушлу
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Классен
16'
15'
Желтая карточка
О. Кекчю
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
М. Депай
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Нидерланды
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Озан Туфан
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-4-2-1
13
Бейлов
17
Блинд
4
ван Дейк
6
де Врей
8
Вейналдум
21
де Йонг
11
Бергейс
22
Дюмфрис
25
Бергвейн
14
Классен
10
Депай
4-3-1-2
1
Чакир
18
Мюлдюр
22
Айхан
3
Демирал
4
Сеюнджу
10
Чалханоглу
6
Кекчю
5
Йокушлу
7
Ундер
17
Йылмаз
9
Караман
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
22
Дюмфрис
15
Ренш
15
Ренш
22
Дюмфрис
14
Классен
8
Гравенберх
8
Гравенберх
14
Классен
8
Вейналдум
16
Тил
16
Тил
8
Вейналдум
25
Бергвейн
18
Мален
18
Мален
25
Бергвейн
5
Йокушлу
11
Языджи
11
Языджи
5
Йокушлу
9
Караман
15
Кабак
15
Кабак
9
Караман
6
Кекчю
6
Туфан
6
Туфан
6
Кекчю
17
Йылмаз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
17
Йылмаз
10
Чалханоглу
26
Дервисоглу
26
Дервисоглу
10
Чалханоглу
Остались в запасе
Нидерланды
Турция
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
0
Салих Учан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
0
Салих Учан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Нидерланды - Турция
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Нидерланды
Турция
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+