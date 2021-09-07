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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Катар
Люксембург - Катар: обзор матча 07 сентября 2021
Люксембург
07.09.2021, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Катар
31'
И. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Люксембург - Катар
87'
Замена
М. Ходер
️️️️
П. Мигель
83'
Желтая карточка
А. Афиф
Замена
К. Мальже
️️️️
Э. Махмутович
74'
72'
Замена
️️️️
Х. Аль-Хайдос
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Скендерович
60'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Джон Девилье
60'
Замена
Т. Рупиль
️️️️
Д. Синани
46'
Замена
Э. Махмутович
️️️️
М. Шано
46'
38'
Желтая карточка
П. Мигель
33'
Желтая карточка
Б. аль-Рави
ГОЛ! 1:0!
И. Санчес
Пас отдал
Э. Муратович
31'
23'
Замена
М. Ваад
️️️️
А. Хассан
15'
Желтая карточка
Т. Салман
Желтая карточка
М. Джон Девилье
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
0
Abdulaziz Elamin Hassan Mohammed
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
12
Карим Будиаф
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
4-3-1-2
1
Морис
13
Карлсон
17
Пинту
7
Скендерович
2
Шано
18
Янс
21
Тилль
10
Синани
7
Санчес
21
Девилье
11
Муратович
1-1-5
21
Хассан
3
Хассан
0
12
Будиаф
15
аль-Рави
5
Салман
2
Мигель
10
Аль-Хайдос
2
Шано
3
Махмутович
3
Махмутович
2
Шано
Махмутович
4
Мальже
4
Мальже
Махмутович
10
Синани
10
Рупиль
10
Рупиль
10
Синани
7
Скендерович
16
Баррейро
16
Баррейро
7
Скендерович
21
Девилье
4
Бонерт
4
Бонерт
21
Девилье
2
Мигель
13
Ходер
13
Ходер
2
Мигель
3
Хассан
4
Ваад
4
Ваад
3
Хассан
23
Мадибо
23
Мадибо
Остались в запасе
Люксембург
Катар
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
1
Махмуд Абунада
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
Остались в запасе
1
Махмуд Абунада
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Люксембург - Катар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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