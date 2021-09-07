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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Латвия
Черногория - Латвия: обзор матча 07 сентября 2021
Черногория
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
0 : 0
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Латвия
81'
Замена
И. Тарасов
️️️️
А. Зюзинс
Замена
И. Иванович
️️️️
У. Джурджевич
79'
Замена
Д. Божович
️️️️
Н. Косович
79'
Замена
М. Осмайич
️️️️
С. Хакшабанович
79'
72'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
А. Шчекич
72'
Желтая карточка
Н. Косович
71'
63'
Замена
А. Цыганик
️️️️
В. Камеш
Замена
С. Мугоша
️️️️
Ф. Бечирай
60'
Желтая карточка
У. Джурджевич
42'
32'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
4'
Желтая карточка
В. Гутковскис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Ясмин Агович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
23
Игор Иванович
ПВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
10
Никола Вуйнович
ЦФ
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Миятович
5
Вуячич
6
Томашевич
3
Радунович
7
Вешович
23
Марушич
19
Шчекич
21
Косович
18
Хакшабанович
18
Джурджевич
11
Бечирай
3-5-2
12
Озолс
4
Дубра
5
Черномордис
13
Юрковскис
8
Эмсис
17
Зюзинс
7
Камеш
10
Икаунекс
11
Савалниекс
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
18
Джурджевич
23
Иванович
23
Иванович
18
Джурджевич
21
Косович
20
Божович
20
Божович
21
Косович
19
Шчекич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
19
Шчекич
18
Хакшабанович
20
Осмайич
20
Осмайич
18
Хакшабанович
11
Бечирай
9
Мугоша
9
Мугоша
11
Бечирай
17
Зюзинс
16
Тарасов
16
Тарасов
17
Зюзинс
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
7
Камеш
14
Цыганик
14
Цыганик
7
Камеш
Остались в запасе
Черногория
Латвия
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Ясмин Агович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
10
Никола Вуйнович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Ясмин Агович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
10
Никола Вуйнович
ЦФ
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Черногория - Латвия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
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