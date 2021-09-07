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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова - Бурунди
Коморские острова - Бурунди: обзор матча 07 сентября 2021
Коморские острова
07.09.2021, вторник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Бурунди
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коморские острова - Бурунди
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
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Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
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26 мая
Марокко – Бурунди: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.90
25 мая
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
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2025.12.26 19:20
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
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Марокко – Бурунди: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.90
25 мая
Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с Бурунди
2024.10.07 21:33
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136-я сборная мира готова сыграть с Россией
2024.10.07 19:30
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