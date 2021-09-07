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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Израиль
Дания - Израиль: обзор матча 07 сентября 2021
Дания
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
5 : 0
Завершен
Израиль
28'
Ю. Поульсен
31'
С. Кьер
41'
А. Сков Ольсен
58'
Т. Делэни
90+1'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Израиль
ГОЛ! 5:0!
А. Корнелиус
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Атем Эльхамед
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Васс
87'
Желтая карточка
К. Нергор
84'
Замена
К. Нергор
️️️️
П. Хейбьерг
83'
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Дамсгор
83'
80'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Даса
79'
Желтая карточка
С. Менахем
Замена
М. Дарами
️️️️
Ю. Поульсен
77'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
А. Сков Ольсен
77'
69'
Замена
О. Атцили
️️️️
М. Соломон
61'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
О. Дгани
ГОЛ! 4:0!
Т. Делэни
Пас отдал
Д. Васс
58'
46'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Б. Натхо
46'
Замена
Д. Азиза
️️️️
Ш. Вайссман
ГОЛ! 3:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
М. Дамсгор
41'
38'
Желтая карточка
Д. Глейзер
Желтая карточка
А. Кристенсен
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Кьер
Пас отдал
Д. Васс
31'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Дамсгор
28'
26'
Желтая карточка
О. Дгани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
12
Шон Вайссман
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
10
Гади Кинда
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-1-3-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
4
Кьер
5
Меле
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
25
Кристиансен
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
3-2-2-1-2
18
Марсиано
21
Тиби
5
Дгани
4
Эльхамед
2
Даса
3
Менахем
3
Глейзер
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
12
Вайссман
20
Поульсен
19
Дарами
19
Дарами
20
Поульсен
14
Дамсгор
19
Винд
19
Винд
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
11
Сков Ольсен
23
Хейбьерг
15
Нергор
15
Нергор
23
Хейбьерг
18
Васс
21
Корнелиус
21
Корнелиус
18
Васс
5
Дгани
22
Давидзаде
22
Давидзаде
5
Дгани
6
Натхо
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Натхо
10
Соломон
15
Атцили
15
Атцили
10
Соломон
12
Вайссман
11
Азиза
11
Азиза
12
Вайссман
2
Даса
10
Кинда
10
Кинда
2
Даса
Остались в запасе
Дания
Израиль
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Дания - Израиль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
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