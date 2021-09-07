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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Португалия
Азербайджан - Португалия: обзор матча 07 сентября 2021
Азербайджан
07.09.2021, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
0 : 3
Завершен
Португалия
26'
Б. Силва
31'
А. Силва
75'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Португалия
90'
Желтая карточка
Н. Мендеш
78'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Жота
78'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Моутинью
78'
Замена
Отавио
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
Х. Хагверди
77'
75'
ГОЛ! 0:3!
Д. Жота
Пас отдал
Ж. Канселу
71'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Т. Байрамов
️️️️
М. Эмрели
62'
Замена
В. Мустафаев
️️️️
Ф. Озобич
62'
Желтая карточка
А. Горбани
61'
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
Замена
А. Горбани
️️️️
Т. Хализаде
46'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Г. Гараев
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
Д. Жота
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Б. Фернандеш
15'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
19
Намик Алескеров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
9
Али Горбани
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Отавио
АП
16
Тринкау
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Махаммадалиев
15
Гусейнов
4
Хагверди
19
Хализаде
14
Бадалов
2
Гараев
3
Салахли
8
Махмудов
19
Озобич
10
Эмрели
19
Алескеров
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
20
Канселу
3
Пепе
3
Диаш
5
Геррейру
6
Палинья
8
Моутинью
10
Силва
8
Фернандеш
21
Жота
9
Силва
19
Озобич
6
Мустафаев
6
Мустафаев
19
Озобич
2
Гараев
11
Нуриев
11
Нуриев
2
Гараев
19
Хализаде
9
Горбани
9
Горбани
19
Хализаде
10
Эмрели
7
Байрамов
7
Байрамов
10
Эмрели
5
Геррейру
19
Мендеш
19
Мендеш
5
Геррейру
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
8
Моутинью
17
Мариу
17
Мариу
8
Моутинью
10
Силва
16
Отавио
16
Отавио
10
Силва
21
Жота
7
Гедеш
7
Гедеш
21
Жота
Остались в запасе
Азербайджан
Португалия
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
1
Диогу Кошта
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Тринкау
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Диогу Кошта
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Тринкау
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Азербайджан - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
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