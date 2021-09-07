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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Словения
Хорватия - Словения: обзор матча 07 сентября 2021
Хорватия
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
3 : 0
Завершен
Словения
33'
М. Ливайя
66'
М. Пашалич
90+4'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Словения
ГОЛ! 3:0!
Н. Влашич
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Я. Бийол
88'
Замена
Л. Захович
️️️️
П. Стоянович
Замена
А. Чолак
️️️️
И. Перишич
86'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Д. Ловрен
77'
Замена
М. Оршич
️️️️
А. Крамарич
76'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Ковачич
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
Пас отдал
И. Перишич
66'
65'
Замена
Н. Скубич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
65'
Замена
М. Юрчевич
️️️️
Ю. Балковец
65'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Б. Шешко
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Ливайя
58'
54'
Замена
Я. Млакар
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
М. Пашалич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Симон Слуга
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
20
Дамьян Богар
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
5
Жан Рогель
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Ивушич
3
Баришич
6
Ловрен
21
Вида
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
14
Перишич
15
Пашалич
9
Крамарич
14
Ливайя
3-2-3-2
1
Облак
17
Мевля
3
Балковец
5
Горенц-Станкович
20
Стоянович
6
Бийол
22
Гнезда Черин
14
Куртич
8
Ловрич
11
Шешко
7
Иличич
6
Ловрен
5
Чалета-Цар
5
Чалета-Цар
6
Ловрен
8
Ковачич
18
Иванушец
18
Иванушец
8
Ковачич
14
Ливайя
13
Влашич
13
Влашич
14
Ливайя
9
Крамарич
16
Оршич
16
Оршич
9
Крамарич
14
Перишич
17
Чолак
17
Чолак
14
Перишич
3
Балковец
19
Юрчевич
19
Юрчевич
3
Балковец
5
Горенц-Станкович
2
Скубич
2
Скубич
5
Горенц-Станкович
7
Иличич
17
Млакар
17
Млакар
7
Иличич
11
Шешко
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Шешко
20
Стоянович
19
Захович
19
Захович
20
Стоянович
Остались в запасе
Хорватия
Словения
7
Ловро Майер
ЦП
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Симон Слуга
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
20
Дамьян Богар
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
5
Жан Рогель
ЦФ
Остались в запасе
7
Ловро Майер
ЦП
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Симон Слуга
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
20
Дамьян Богар
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
5
Жан Рогель
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Словения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
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