Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Кипр
Словакия - Кипр: обзор матча 07 сентября 2021
Словакия
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кипр
55'
И. Шранц
78'
М. Косцельник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Кипр
Желтая карточка
Д. Ганцко
90'
+2
89'
Замена
О. Рушиас
️️️️
А. Авраам
Замена
Т. Суслов
️️️️
И. Шранц
80'
Замена
️️️️
Р. Боженик
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Косцельник
78'
76'
Замена
И. Питтас
️️️️
Л. Лоизу
76'
Замена
П. Захариу
️️️️
П. Псалтис
64'
Желтая карточка
К. Сотериу
60'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Илия
Замена
️️️️
В. Вайсс
59'
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
Пас отдал
Д. Ганцко
55'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
53'
43'
Желтая карточка
А. Авраам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
16
Давид Ганцко
ЛЗ
5
Любомир Шатка
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ПЗ
24
Мартин Косцельник
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
7
Владимир Вайсс
АП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Фанос Кателарис
ЛЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
15
Фотис Папулис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Родак
16
Ганцко
5
Шатка
14
Шкриньяр
24
Косцельник
17
Гамшик
22
Лоботка
8
Дуда
7
Вайсс
9
Боженик
18
Шранц
4-3-3
22
Михаил
2
Псалтис
4
Иоанну
5
Сотериу
5
Кателарис
11
Авраам
18
Артиматас
20
Кастанос
9
Илия
21
Ционис
10
Лоизу
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
18
Шранц
10
Суслов
10
Суслов
18
Шранц
10
Лоизу
9
Питтас
9
Питтас
10
Лоизу
9
Илия
15
Папулис
15
Папулис
9
Илия
2
Псалтис
7
Захариу
7
Захариу
2
Псалтис
11
Авраам
14
Рушиас
14
Рушиас
11
Авраам
Остались в запасе
Словакия
Кипр
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
25
Якуб Громада
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Штефан Таркович
6
Алекс Гогич
ОП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
25
Якуб Громада
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
6
Алекс Гогич
ОП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Словакия - Кипр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Словакия
Кипр
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+