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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Гибралтар
Норвегия - Гибралтар: обзор матча 07 сентября 2021
Норвегия
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
5 : 1
Завершен
Гибралтар
23'
К. Торстведт
27'
Э. Холанд
39'
Э. Холанд
59'
А. Серлот
90+1'
Э. Холанд
43'
Р. Стач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Гибралтар
ГОЛ! 5:1!
Э. Холанд
90'
+1
83'
Замена
Д. Чиполина
️️️️
И. Джолли
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
М. Эльюнусси
80'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
К. Торстведт
80'
80'
Замена
Р. Чиполина
️️️️
Л. Эннсли
80'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Р. Стач
65'
Замена
А. Понс
️️️️
Э. Эрнандес
65'
Замена
Д. Босио
️️️️
Д. Валарино
Замена
А. Доннум
️️️️
П. Берг
63'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Серлот
63'
ГОЛ! 4:1!
А. Серлот
Пас отдал
Ф. Бьоркан
59'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
Б. Мелинг
46'
43'
ГОЛ! 3:1!
Р. Стач
Пас отдал
Г. Торилья
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Серлот
39'
Желтая карточка
К. Торстведт
36'
33'
Желтая карточка
А. Муэли
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Торстведт
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Торстведт
Пас отдал
Б. Мелинг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Норвегия
1
Пер Бротвейт
ВР
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
0
Richard Felipes
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
4-1-3-2
1
Нюланд
17
Мелинг
21
Ханше-Ольсен
3
Айер
16
Хольмгрен-Педерсен
6
Берг
11
Эльюнусси
10
Эдегор
18
Торстведт
9
Холанд
7
Серлот
4-4-2
23
Голдвин
2
Вайзмэн
4
Сержант
2
Джолли
21
Муэли
3
Валарино
22
Торилья
8
Ронан
12
Эннсли
9
Стач
22
Эрнандес
17
Мелинг
15
Бьоркан
15
Бьоркан
17
Мелинг
11
Эльюнусси
20
Дели
20
Дели
11
Эльюнусси
18
Торстведт
7
Эушнес
7
Эушнес
18
Торстведт
6
Берг
19
Доннум
19
Доннум
6
Берг
7
Серлот
7
Кинг
7
Кинг
7
Серлот
2
Джолли
3
Чиполина
3
Чиполина
2
Джолли
22
Эрнандес
21
Понс
21
Понс
22
Эрнандес
12
Эннсли
6
Чиполина
6
Чиполина
12
Эннсли
3
Валарино
17
Босио
17
Босио
3
Валарино
9
Стач
16
Кумбес
16
Кумбес
9
Стач
Остались в запасе
Норвегия
Гибралтар
21
Матиас Норманн
ОП
1
Пер Бротвейт
ВР
12
Андре Хансен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
0
Richard Felipes
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
1
Пер Бротвейт
ВР
12
Андре Хансен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
0
Richard Felipes
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Норвегия - Гибралтар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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