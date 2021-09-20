Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 20 сентября 2021
Урал
20.09.2021, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
Желтая карточка
Д. Мишкич
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Т. Едвай
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Камано
86'
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Сильянов
Замена
А. Герасимов
️️️️
А. Егорычев
85'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Кулаков
79'
67'
Замена
Д. Керк
️️️️
В. Лисакович
62'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
А. Бека-Бека
Замена
А. Максименко
️️️️
Э. Бикфалви
46'
Желтая карточка
А. Адамов
43'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-2-3
1
Помазун
95
Адамов
63
Кузьмичев
46
Мамин
15
Кулаков
32
Йовичич
5
Егорычев
33
Мишкич
9
Колесниченко
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
4-2-1-1-2
1
Гилерме
45
Сильянов
4
Едвай
23
Пабло
21
Тикнизян
6
Баринов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
40
Камано
90
Смолов
99
Лисакович
5
Егорычев
93
Герасимов
93
Герасимов
5
Егорычев
15
Кулаков
92
Подберезкин
92
Подберезкин
15
Кулаков
10
Бикфалви
9
Максименко
9
Максименко
10
Бикфалви
45
Сильянов
25
Куликов
25
Куликов
45
Сильянов
99
Лисакович
9
Керк
9
Керк
99
Лисакович
6
Бека-Бека
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Бека-Бека
Остались в запасе
Урал
Локомотив
31
Дмитрий Ландаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
53
Даниил Худяков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Урал - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Урал
Локомотив
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 19:19
4
«Посмотрите, что творится»: Комличенко не верит, что сыграет со сборной России на ЧМ или Евро
Вчера, 18:33
10
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
Вчера, 17:10
11
Слуцкий едва не поругался с московским клубом из-за предложения о работе
Вчера, 16:08
4
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 19:19
4
«Посмотрите, что творится»: Комличенко не верит, что сыграет со сборной России на ЧМ или Евро
Вчера, 18:33
10
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
Вчера, 17:10
11
Слуцкий едва не поругался с московским клубом из-за предложения о работе
Вчера, 16:08
4
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+