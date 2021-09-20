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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 20 сентября 2021
Рубин
20.09.2021, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
67'
Д. Чистяков (АГ)
24'
А. Дзюба
29'
Клаудиньо
43'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
Желтая карточка
Г. Зотов
90'
+2
90'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Вендел
90'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Сутормин
87'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Дзюба
Замена
Г. Онугха
️️️️
Д. Деспотович
86'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
76'
75'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Чистяков
67'
66'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
К. Нижегородов
50'
43'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Кузяев
29'
ГОЛ! 0:2!
Клаудиньо
Пас отдал
Малком
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Ф. Уремович
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
4-1-1-3-1
99
Дюпин
71
Самошников
3
Тальби
22
Уремович
31
Зотов
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
10
Дрейер
21
Деспотович
4-1-2-2-1
33
Крицюк
11
Сутормин
44
Ракицкий
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
22
Дзюба
22
Уремович
4
Нижегородов
4
Нижегородов
22
Уремович
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
21
Деспотович
7
Онугха
7
Онугха
21
Деспотович
8
Вендел
5
Кравцов
5
Кравцов
8
Вендел
11
Сутормин
3
Круговой
3
Круговой
11
Сутормин
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
22
Дзюба
77
Мостовой
77
Мостовой
22
Дзюба
Остались в запасе
Рубин
Зенит
77
Михаил Костюков
ПВ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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