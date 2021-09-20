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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 20 сентября 2021
ЦСКА
20.09.2021, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
81'
А. Заболотный
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Вторая желтая
А. Заболотный
90'
+1
86'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Г. Джикия
86'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Литвинов
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ч. Эджуке
84'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ф. Чалов
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
81'
Желтая карточка
И. Обляков
75'
71'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Ларссон
Желтая карточка
Э. Бохинен
70'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
А. Дзагоев
65'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Б. Зайнутдинов
65'
53'
Желтая карточка
Н. Умяров
Замена
К. Бистрович
️️️️
Я. Бийол
50'
Желтая карточка
А. Заболотный
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
21
Чидера Эджуке
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
РФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
10
Эдуард Багринцев
РФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
15
Бийол
78
Дивеев
14
Набабкин
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
10
Обляков
21
Эджуке
91
Заболотный
63
Чалов
4-2-1-1-2
98
Максименко
5
Кофрие
14
Джикия
2
Жиго
68
Литвинов
18
Умяров
6
Айртон
11
Мозес
10
Промес
9
Понсе
17
Ларссон
63
Чалов
14
Яковлев
14
Яковлев
63
Чалов
19
Зайнутдинов
97
Ахметов
97
Ахметов
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
32
Бохинен
32
Бохинен
66
Дзагоев
15
Бийол
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Бийол
21
Эджуке
18
Кучаев
18
Кучаев
21
Эджуке
14
Джикия
15
Рассказов
15
Рассказов
14
Джикия
17
Ларссон
7
Бакаев
7
Бакаев
17
Ларссон
68
Литвинов
8
Игнатов
8
Игнатов
68
Литвинов
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
45
Данила Боков
ВР
10
Эдуард Багринцев
РФ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Алексей Березуцкий
11
Александр Ломовицкий
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
10
Эдуард Багринцев
РФ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча ЦСКА - Спартак
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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