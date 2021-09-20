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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Тондела
Брага - Тондела: обзор матча 20 сентября 2021
Брага
20.09.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 6 тур
3 : 1
Завершен
Тондела
81'
Ю. Медейрос
84'
Р. Орта
90'
Ю. Медейрос
86'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Тондела
90'
+3
Желтая карточка
М. Эрнандо
ГОЛ! 3:1!
Ю. Медейрос
Пас отдал
А. Орта
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Дадашов
Пас отдал
Д. Мурильо
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
Я. Коуто
84'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Медейрос
81'
79'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
79'
Замена
С. Мураторе
️️️️
И. Ундабаррена
73'
Замена
R. Alves
️️️️
М. Саньян
Замена
Ф. Моура
️️️️
Н. Секейра
72'
Желтая карточка
Галено
69'
69'
Замена
Т. Дантас
️️️️
С. Агра
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Ф. Мартинш
64'
Желтая карточка
Я. Коуто
56'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Руис
52'
Замена
Галено
️️️️
Шикинью
46'
Замена
А. Орта
️️️️
Л. Минейро
46'
44'
Желтая карточка
Н. Боржес
39'
Желтая карточка
Ж. Педру
12'
Желтая карточка
С. Агра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
30
Нето Боржес
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Симоне Мураторе
ЦП
15
Хуан Боселли
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
15
Оливейра
2
Лейте
6
Секейра
27
Коуто
30
Минейро
73
Мусрати
10
Мартинш
22
Шикинью
21
Орта
9
Руис
3-4-3
30
Ниасс
4
Эрнандо
93
Саньян
19
Алмейда
28
Аугусто
7
Мурильо
8
Педру
8
Ундабаррена
30
Боржес
7
Агра
29
дос Анжос
6
Секейра
74
Моура
74
Моура
6
Секейра
22
Шикинью
13
Галено
13
Галено
22
Шикинью
30
Минейро
6
Орта
6
Орта
30
Минейро
10
Мартинш
45
Медейрос
45
Медейрос
10
Мартинш
9
Руис
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Руис
93
Саньян
34
34
93
Саньян
7
Агра
26
Дантас
26
Дантас
7
Агра
8
Ундабаррена
39
Мураторе
39
Мураторе
8
Ундабаррена
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
Остались в запасе
Брага
Тондела
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
70
Фабиано Силва
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
15
Хуан Боселли
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
70
Фабиано Силва
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
15
Хуан Боселли
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брага - Тондела
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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