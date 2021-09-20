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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Боавишта
Бенфика - Боавишта: обзор матча 20 сентября 2021
Бенфика
20.09.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 6 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
14'
Д. Нуньес
34'
Ю. Вайгль
62'
Д. Нуньес
32'
Г. Сауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Боавишта
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
89'
Замена
Морато
️️️️
Л. Вериссимо
88'
82'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
С. Перес
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Д. Нуньес
80'
76'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
П. Малхейру
75'
Желтая карточка
П. Муса
69'
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Яремчук
66'
ГОЛ! 3:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
62'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
59'
46'
Замена
P. Ntep
️️️️
К. Горре
Замена
В. Лазаро
️️️️
Д. Гонсалвеш
46'
36'
Желтая карточка
Натан
ГОЛ! 2:1!
Ю. Вайгль
Пас отдал
Н. Отаменди
34'
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сауэр
Пас отдал
С. Перес
25'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
25
Янис Амаш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦФ
23
Натан
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
20
Марсело Джалу
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
4
Вериссимо
5
Вайгль
23
Мариу
7
Гонсалвеш
29
Нуньес
9
Яремчук
27
Рафа
1-4-5
1
Бракали
26
Абаскаль
7
Сауэр
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
25
Амаш
9
Муса
23
Натан
12
Поросо
11
Горре
7
Гонсалвеш
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Гонсалвеш
4
Вериссимо
5
Морато
5
Морато
4
Вериссимо
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
9
Яремчук
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Яремчук
29
Нуньес
9
Пиньо
9
Пиньо
29
Нуньес
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
11
Горре
29
29
11
Горре
79
Малхейру
77
Сантуш
77
Сантуш
79
Малхейру
24
Перес
10
Нжийе
10
Нжийе
24
Перес
Остались в запасе
Бенфика
Боавишта
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Алиреза Бейранванд
ВР
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
20
Марсело Джалу
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
20
Марсело Джалу
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Бенфика - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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