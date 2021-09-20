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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Америка Минейро
Коринтианс - Америка Минейро: обзор матча 20 сентября 2021
Коринтианс
20.09.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
17'
Жулиано
7'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Америка Минейро
Желтая карточка
Габриэль
90'
+5
Замена
Луан
️️️️
Жулиано
88'
86'
Замена
M. Toscano
️️️️
Адемир
79'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Кал
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Перейра
78'
73'
Замена
A. Ruschel
️️️️
М. Лопес
73'
Замена
Y. Sasse
️️️️
M. Zárate
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Виллиан
64'
46'
Замена
R.
️️️️
L. Santos
ГОЛ! 1:1!
Жулиано
Пас отдал
Жо
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
M. Zárate
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Габриэль
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
4
Жил
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
21
Жо
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Америка Минейро
7
Адемир
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
16
Але
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коринтианс
7
Ренато Аугусто
ЦП
39
Хавьер
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
7
Луан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
3-2-2-4
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
6
Габриэль
10
Гедес
10
Виллиан
20
Жулиано
4
Жил
1
Кассио
21
Жо
11
Перейра
5
6
Лопес
1
Кавичиоли
2
45
Силва
3
Андерсон
10
Виллиан
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Виллиан
20
Жулиано
7
Луан
7
Луан
20
Жулиано
11
Перейра
19
Силва
19
Силва
11
Перейра
99
31
31
99
6
Лопес
28
28
6
Лопес
21
Кал
5
5
21
Кал
7
Адемир
20
20
7
Адемир
0
9
9
0
Остались в запасе
Коринтианс
Америка Минейро
39
Хавьер
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
12
Йори
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
39
Хавьер
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Коринтианс - Америка Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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