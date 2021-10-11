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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Армения
Румыния - Армения: обзор матча 11 октября 2021
Румыния
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
1 : 0
Завершен
Армения
26'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Армения
88'
Желтая карточка
С. Адамян
Желтая карточка
В. Михаила
86'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
84'
Замена
Д. Неделку
️️️️
Н. Станчу
81'
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Хаджи
81'
77'
Замена
Э. Варданян
️️️️
Э. Сперцян
75'
Желтая карточка
Т. Восканян
71'
Желтая карточка
В. Ароян
66'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Замена
К. Маня
️️️️
А. Рацу
66'
Замена
А. Иван
️️️️
К. Кешеру
62'
Замена
О. Морутан
️️️️
А. Митрица
62'
46'
Замена
С. Адамян
️️️️
Х. Байрамян
46'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
Т. Барсегян
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Григорян
38'
Желтая карточка
Т. Барсегян
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
Пас отдал
Р. Марин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Давид Тертерян
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Румыния
12
Андрей Влад
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
0
Alexandru Albu
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
0
Драгош Неделку
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Андрей Кордя
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
0
Ишхан Гелоян
ЛВ
10
Лукас Зелараян
ЦП
0
Эрик Варданян
АП
20
Александр Карапетян
ЦФ
4
Джорди Арарат
ЦФ
15
Жирайр Маргарян
ЦФ
0
Грайр Мкоян
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-4-1-1
1
Ницэ
11
Банку
21
Кирикеш
5
Неделчару
2
Рацу
8
Чикелдэу
10
Станчу
22
Митрица
18
Марин
10
Хаджи
13
Кешеру
4-1-3-2
1
Юрченко
13
Оганесян
4
Восканян
3
Ароян
20
Тертерян
5
Григорян
18
Мхитарян
8
Удо
11
Барсегян
10
Сперцян
7
Байрамян
2
Рацу
4
Маня
4
Маня
2
Рацу
10
Станчу
0
Неделку
0
Неделку
10
Станчу
22
Митрица
21
Морутан
21
Морутан
22
Митрица
10
Хаджи
13
Михаила
13
Михаила
10
Хаджи
13
Кешеру
11
Иван
11
Иван
13
Кешеру
11
Барсегян
10
Зелараян
10
Зелараян
11
Барсегян
10
Сперцян
0
Варданян
0
Варданян
10
Сперцян
5
Григорян
0
Гелоян
0
Гелоян
5
Григорян
7
Байрамян
22
Адамян
22
Адамян
7
Байрамян
Остались в запасе
Румыния
Армения
12
Андрей Влад
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
0
Alexandru Albu
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
7
Андрей Кордя
ПВ
Главный тренер
Мирел Рэдой
12
Станислав Бучнев
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
20
Александр Карапетян
ЦФ
4
Джорди Арарат
ЦФ
15
Жирайр Маргарян
ЦФ
0
Грайр Мкоян
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Андрей Влад
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
0
Alexandru Albu
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
7
Андрей Кордя
ПВ
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
20
Александр Карапетян
ЦФ
4
Джорди Арарат
ЦФ
15
Жирайр Маргарян
ЦФ
0
Грайр Мкоян
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Румыния - Армения
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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