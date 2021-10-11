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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Парагвай
Чили - Парагвай: обзор матча 11 октября 2021
Чили
11.10.2021, понедельник, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
2 : 0
Завершен
Парагвай
68'
Б. Бреретон
72'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Парагвай
Замена
М. Нуньес
️️️️
А. Санчес
90'
+3
89'
Вторая желтая
О. Альдрете
83'
Желтая карточка
О. Альдрете
78'
Замена
Каку
️️️️
Э. Перес
78'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Х. Морель
78'
Замена
О. Кардосо
️️️️
А. Ромеро
Вторая желтая
Ч. Арангис
74'
73'
Замена
Х. Эскобар
️️️️
Р. Рохас
ГОЛ! 2:0!
М. Исла
Пас отдал
А. Санчес
72'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
М. Исла
68'
65'
Замена
А. Санабрия
️️️️
К. Гонсалес
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Л. Хименес
62'
Желтая карточка
Л. Хименес
54'
Замена
Э. Роко
️️️️
П. Диас
44'
Желтая карточка
Б. Бреретон
42'
23'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
Ч. Арангис
23'
15'
Желтая карточка
Х. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
11
Луис Хименес
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
16
Анхель Лусена
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
16
Хоакин Монтесинос
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
17
Каку
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
3
Марипан
5
Диас
5
Вегас
4
Исла
13
Пульгар
20
Арангис
8
Видаль
22
Бреретон
10
Санчес
11
Хименес
4-2-2-2
1
Сильва
2
Рохас
15
Гомес
3
Альдрете
23
Арсамендия
16
Лусена
27
Морель
10
Альмирон
11
Ромеро
7
Гонсалес
17
Перес
5
Диас
5
Роко
5
Роко
5
Диас
10
Санчес
10
Нуньес
10
Нуньес
10
Санчес
11
Хименес
16
Менезес
16
Менезес
11
Хименес
2
Рохас
3
Эскобар
3
Эскобар
2
Рохас
27
Морель
20
Санчес
20
Санчес
27
Морель
17
Перес
17
Каку
17
Каку
17
Перес
11
Ромеро
7
Кардосо
7
Кардосо
11
Ромеро
7
Гонсалес
9
Санабрия
9
Санабрия
7
Гонсалес
Остались в запасе
Чили
Парагвай
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
16
Хоакин Монтесинос
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
18
Брайан Самудио
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
16
Хоакин Монтесинос
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
18
Брайан Самудио
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Чили - Парагвай
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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