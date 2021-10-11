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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Турция
Латвия - Турция: обзор матча 11 октября 2021
Латвия
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
1 : 2
Завершен
Турция
70'
М. Демирал (АГ)
76'
С. Дурсун
90+9'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Турция
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Р. Озолс
90'
+2
Желтая карточка
И. Тарасов
87'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
81'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Дурсун
Пас отдал
Д. Ундер
74'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
Д. Онтузанс
️️️️
А. Яунземс
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Демирал
Пас отдал
Р. Савалниекс
70'
65'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Д. Эркин
65'
Замена
С. Дурсун
️️️️
О. Кекчю
Замена
М. Кигурс
️️️️
Р. Ульдрикис
60'
Замена
И. Тарасов
️️️️
А. Зюзинс
60'
57'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
А. Цыганик
50'
Желтая карточка
А. Яунземс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
18
Берат Эздемир
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
16
Даниэльс Онтузанс
АП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-4-3
12
Озолс
5
Черномордис
4
Дубра
13
Юрковскис
11
Савалниекс
17
Зюзинс
16
Яунземс
8
Эмсис
9
Гутковскис
14
Цыганик
20
Ульдрикис
4-1-2-2-1
1
Чакир
2
Челик
3
Демирал
4
Сеюнджу
18
Эркин
18
Эздемир
10
Чалханоглу
6
Кекчю
7
Ундер
7
Актюркоглу
17
Йылмаз
17
Зюзинс
16
Тарасов
16
Тарасов
17
Зюзинс
20
Ульдрикис
13
Кигурс
13
Кигурс
20
Ульдрикис
16
Яунземс
16
Онтузанс
16
Онтузанс
16
Яунземс
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
18
Эркин
13
Йилмаз
13
Йилмаз
18
Эркин
7
Актюркоглу
26
Дервисоглу
26
Дервисоглу
7
Актюркоглу
6
Кекчю
19
Дурсун
19
Дурсун
6
Кекчю
Остались в запасе
Латвия
Турция
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
11
Юсуф Языджи
АП
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
Остались в запасе
11
Юсуф Языджи
АП
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Латвия - Турция
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
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