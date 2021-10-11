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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Мальта
Кипр - Мальта: обзор матча 11 октября 2021
Кипр
11.10.2021, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 8 тур
2 : 2
Завершен
Мальта
7'
Ф. Папулис
80'
П. Сотириу
53'
З. Мускат
90+8'
Ю. Дегабриэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Мальта
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
Т. Теума
Желтая карточка
Н. Иоанну
90'
+7
Желтая карточка
П. Сотириу
90'
+1
Замена
П. Псалтис
️️️️
М. Деметриу
86'
82'
Замена
Д. Галеа
️️️️
А. Бонелло
81'
Желтая карточка
Т. Теума
ГОЛ! 2:1!
П. Сотириу
Пас отдал
И. Питтас
80'
Замена
И. Питтас
️️️️
С. Андреу
79'
Замена
А. Гогич
️️️️
Х. Кириаку
79'
70'
Замена
Ш. Димек
️️️️
П. Мбонг
70'
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
Д. Грек
Замена
А. Какулис
️️️️
Л. Лоизу
60'
Желтая карточка
М. Деметриу
58'
57'
Замена
К. Шоу
️️️️
С. Борг
53'
ГОЛ! 1:1!
З. Мускат
Пас отдал
С. Писани
46'
Замена
С. Писани
️️️️
Т. Каруана
Замена
Н. Панайоту
️️️️
Ф. Папулис
13'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Папулис
Пас отдал
Х. Кириаку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
2
Мариус Деметриу
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Андреас Керавнос
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
12
Рафаил Мамас
ОП
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
0
Декстер Ксереб
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
4-1-1-4
22
Михаил
4
Андреу
4
Иоанну
5
Сотериу
3
Антониадес
8
Кириаку
20
Кастанос
10
Лоизу
3
Сотириу
15
Папулис
2
Деметриу
4-4-2
1
Бонелло
4
Борг
13
Пепе
22
Мускат
3
Камензули
23
Каруана
10
Теума
9
Грек
9
Аттард
11
Монтебелло
8
Мбонг
8
Кириаку
6
Гогич
6
Гогич
8
Кириаку
15
Папулис
3
Панайоту
3
Панайоту
15
Папулис
2
Деметриу
2
Псалтис
2
Псалтис
2
Деметриу
4
Андреу
9
Питтас
9
Питтас
4
Андреу
10
Лоизу
11
Какулис
11
Какулис
10
Лоизу
1
Бонелло
16
Галеа
16
Галеа
1
Бонелло
4
Борг
5
Шоу
5
Шоу
4
Борг
23
Каруана
18
Писани
18
Писани
23
Каруана
8
Мбонг
21
Димек
21
Димек
8
Мбонг
9
Грек
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
9
Грек
Остались в запасе
Кипр
Мальта
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Андреас Керавнос
ВР
12
Рафаил Мамас
ОП
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
12
Мэттью Грек
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
0
Декстер Ксереб
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Андреас Керавнос
ВР
12
Рафаил Мамас
ОП
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
0
Декстер Ксереб
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Кипр - Мальта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
АЕК-Арена
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