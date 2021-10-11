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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Бразилия
Колумбия - Бразилия: обзор матча 11 октября 2021
Колумбия
11.10.2021, понедельник, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Бразилия
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Х. Кинтеро
74'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Фалькао
74'
71'
Замена
Т. Силва
️️️️
Э. Милитао
71'
Замена
Антони
️️️️
Г. Жезус
Желтая карточка
Р. Борре
63'
61'
Замена
Рафинья
️️️️
Г. Барбоза
Замена
М. Урибе
️️️️
Ж. Лерма
53'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Мартинес
53'
Желтая карточка
Ж. Лерма
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
16
Эдер Баланта
ОП
4
Йерсон Кандело
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Жерсон
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Рафинья
ПВ
3-3-1-1-2
1
Оспина
20
Кинтеро
21
Куэста
13
Мина
17
Мохика
5
Барриос
3
Медина
16
Лерма
7
Диас
19
Мартинес
9
Фалькао
4-1-1-2-2
1
Алиссон
13
Данило
2
Милитао
4
Маркиньос
6
Сандро
17
Фабиньо
8
Фред
20
Пакета
10
Неймар
18
Жезус
21
Барбоза
16
Лерма
15
Урибе
15
Урибе
16
Лерма
20
Кинтеро
18
Синистерра
18
Синистерра
20
Кинтеро
19
Мартинес
19
Борре
19
Борре
19
Мартинес
9
Фалькао
7
Сапата
7
Сапата
9
Фалькао
18
Жезус
19
Антони
19
Антони
18
Жезус
2
Милитао
3
Силва
3
Силва
2
Милитао
21
Барбоза
10
Рафинья
10
Рафинья
21
Барбоза
Остались в запасе
Колумбия
Бразилия
18
Густаво Куэльяр
ОП
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Эдер Баланта
ОП
4
Йерсон Кандело
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Жерсон
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
18
Густаво Куэльяр
ОП
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Эдер Баланта
ОП
4
Йерсон Кандело
ЦП
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Жерсон
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Колумбия - Бразилия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
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