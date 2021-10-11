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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Черногория
Норвегия - Черногория: обзор матча 11 октября 2021
Норвегия
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
2 : 0
Завершен
Черногория
29'
М. Эльюнусси
90+6'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Черногория
90'
+6
Вторая желтая
М. Вешович
ГОЛ! 2:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Б. Йонсен
90'
+6
Желтая карточка
С. Грегерсен
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Вешович
Замена
Р. Габриэльсен
️️️️
А. Ханше-Ольсен
88'
82'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Р. Радунович
Замена
С. Грегерсен
️️️️
М. Эдегор
82'
76'
Замена
В. Йовович
️️️️
А. Шчекич
Желтая карточка
Э. Нюланд
73'
67'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
С. Хакшабанович
Замена
️️️️
М. Меллер Дели
64'
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Торстведт
64'
63'
Желтая карточка
А. Марушич
63'
Желтая карточка
Р. Радунович
49'
Желтая карточка
И. Вуячич
46'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Н. Косович
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Й. Хеуге
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
С. Страндберг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
21
Небойса Косович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
0
Деннис Йонсен
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Ивер Фоссум
ЦП
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
20
Драшко Божович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
20
Милутин Осмайич
АП
23
Игор Иванович
ПВ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Страндберг
21
Ханше-Ольсен
16
Хольмгрен-Педерсен
6
Берг
20
Дели
10
Хеуге
10
Эдегор
11
Эльюнусси
18
Торстведт
3-2-3-1-1
1
Шаркич
3
Радунович
7
Вешович
5
Вуячич
23
Марушич
6
Томашевич
21
Косович
19
Шчекич
8
Янкович
18
Хакшабанович
10
Йоветич
21
Ханше-Ольсен
4
Габриэльсен
4
Габриэльсен
21
Ханше-Ольсен
10
Эдегор
2
Грегерсен
2
Грегерсен
10
Эдегор
10
Хеуге
7
Эушнес
7
Эушнес
10
Хеуге
18
Торстведт
14
Бериша
14
Бериша
18
Торстведт
19
Шчекич
16
Йовович
16
Йовович
19
Шчекич
21
Косович
20
Осмайич
20
Осмайич
21
Косович
3
Радунович
11
Бечирай
11
Бечирай
3
Радунович
18
Хакшабанович
18
Джурджевич
18
Джурджевич
18
Хакшабанович
Остались в запасе
Норвегия
Черногория
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Ивер Фоссум
ЦП
0
Деннис Йонсен
ЛВ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Игор Иванович
ПВ
1
Милан Миятович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
20
Драшко Божович
ЦЗ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Ивер Фоссум
ЦП
0
Деннис Йонсен
ЛВ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Остались в запасе
23
Игор Иванович
ПВ
1
Милан Миятович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
20
Драшко Божович
ЦЗ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Норвегия - Черногория
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
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