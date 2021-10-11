Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Уэльс
Эстония - Уэльс: обзор матча 11 октября 2021
Эстония
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
12'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Уэльс
83'
Замена
К. Гантер
️️️️
К. Робертс
83'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Б. Ващук
️️️️
С. Зенев
82'
Замена
К. Калласте
️️️️
М. Кяйт
82'
Замена
Р. Кирсс
️️️️
Э. Сорга
82'
80'
Замена
Д. Моррел
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Т. Тенисте
75'
73'
Желтая карточка
Д. Аллен
64'
Желтая карточка
К. Мур
Желтая карточка
М. Кууск
59'
Замена
В. Синявский
️️️️
А. Пикк
57'
55'
Желтая карточка
С. Томас
35'
Желтая карточка
Х. Уилсон
Желтая карточка
М. Кяйт
31'
Желтая карточка
А. Пикк
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Богдан Ващук
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
3-2-3-2
1
Хейн
16
Тамм
3
Паскочи
3
Пикк
2
Кууск
23
Тенисте
4
Кяйт
14
Васильев
18
Метс
9
Сорга
10
Зенев
4-2-3-1
12
Уорд
14
Робертс
6
Родон
5
Ампаду
2
Мефам
10
Рэмзи
7
Аллен
19
Томас
8
Уилсон
20
Джеймс
13
Мур
4
Кяйт
19
Калласте
19
Калласте
4
Кяйт
3
Пикк
23
Синявский
23
Синявский
3
Пикк
10
Зенев
23
Ващук
23
Ващук
10
Зенев
9
Сорга
9
Кирсс
9
Кирсс
9
Сорга
23
Тенисте
11
Оямаа
11
Оямаа
23
Тенисте
10
Рэмзи
16
Моррел
16
Моррел
10
Рэмзи
14
Робертс
2
Гантер
2
Гантер
14
Робертс
8
Уилсон
11
Джонсон
11
Джонсон
8
Уилсон
Остались в запасе
Эстония
Уэльс
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Эстония - Уэльс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Новости команд
Все
Эстония
Уэльс
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+