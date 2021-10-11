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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Чехия
Беларусь - Чехия: обзор матча 11 октября 2021
Беларусь
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
0 : 2
Завершен
Чехия
22'
П. Шик
65'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Чехия
90'
+2
Замена
А. Крал
️️️️
П. Шик
Желтая карточка
Р. Юденков
90'
+1
88'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
М. Садилек
88'
Замена
Я. Кухта
️️️️
А. Гложек
81'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Пешек
Замена
А. Соловей
️️️️
В. Климович
78'
73'
Желтая карточка
Д. Зима
72'
Желтая карточка
А. Гложек
Замена
️️️️
Д. Антилевский
68'
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Гложек
Пас отдал
П. Шик
46'
Замена
Д. Павелка
️️️️
М. Выдра
Желтая карточка
К. Печенин
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Садилек
Желтая карточка
А. Быков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
15
Руслан Юденков
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
0
Томаш Виснер
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Беларусь
0
Роман Степанов
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Евгений Краснов
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Андрей Соловей
ЦФ
0
Иван Садовничий
ЦФ
0
Вадим Побудей
ЦФ
Чехия
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Индржих Станек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
17
Павел Буха
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
2-1-1-2-4
1
Павлюченко
2
Печенин
6
Бегунов
8
Селява
7
Быков
17
Седько
9
Эбонг
15
Юденков
17
Лисакович
23
Антилевский
21
Климович
4-1-2-3
1
Вацлик
6
Зима
3
Челустка
0
Виснер
17
Матею
22
Соучек
8
Садилек
25
Пешек
10
Шик
10
Выдра
10
Гложек
21
Климович
0
Соловей
0
Соловей
21
Климович
10
Шик
21
Крал
21
Крал
10
Шик
25
Пешек
13
Копиц
13
Копиц
25
Пешек
10
Выдра
15
Павелка
15
Павелка
10
Выдра
8
Садилек
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
8
Садилек
10
Гложек
11
Кухта
11
Кухта
10
Гложек
Остались в запасе
Беларусь
Чехия
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Роман Степанов
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Евгений Краснов
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
0
Иван Садовничий
ЦФ
0
Вадим Побудей
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Индржих Станек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Павел Буха
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Роман Степанов
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Евгений Краснов
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
0
Иван Садовничий
ЦФ
0
Вадим Побудей
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Индржих Станек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Павел Буха
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Беларусь - Чехия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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