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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Уругвай
Аргентина - Уругвай: обзор матча 11 октября 2021
Аргентина
11.10.2021, понедельник, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
3 : 0
Завершен
Уругвай
38'
Л. Месси
44'
Р. Де Пауль
62'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Уругвай
Замена
Ф. Медина
️️️️
Н. Отаменди
81'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Н. Гонсалес
75'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Л. Паредес
75'
73'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Р. Араухо
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Р. Де Пауль
65'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
65'
63'
Замена
Х. Пикерес
️️️️
М. Винья
63'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. Нандес
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
62'
46'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Б. Родригес
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Н. де ла Крус
ГОЛ! 2:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Л. Мартинес
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Матиас Весино
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Агустин Альварес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
15
Гонсалес
11
Ло Чельсо
10
Месси
22
Мартинес
4-3-2-1
23
Муслера
19
Коатес
3
Годин
4
Араухо
17
Винья
5
Весино
8
Вальверде
8
Нандес
18
Родригес
7
де ла Крус
9
Суарес
15
Гонсалес
9
Альварес
9
Альварес
15
Гонсалес
19
Отаменди
25
Медина
25
Медина
19
Отаменди
5
Паредес
14
Паласиос
14
Паласиос
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Де Пауль
22
Мартинес
16
Корреа
16
Корреа
22
Мартинес
4
Араухо
13
Гонсалес
13
Гонсалес
4
Араухо
17
Винья
22
Пикерес
22
Пикерес
17
Винья
8
Нандес
14
Торрейра
14
Торрейра
8
Нандес
7
де ла Крус
21
Кавани
21
Кавани
7
де ла Крус
18
Родригес
9
Нуньес
9
Нуньес
18
Родригес
Остались в запасе
Аргентина
Уругвай
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Аргентина - Уругвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
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