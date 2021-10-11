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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Гибралтар
Нидерланды - Гибралтар: обзор матча 11 октября 2021
Нидерланды
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
6 : 0
Завершен
Гибралтар
9'
В. ван Дейк
21'
М. Депай
45+3'
М. Депай (П)
48'
Д. Дюмфрис
75'
А. Данжума
86'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Гибралтар
88'
Замена
А. Муэли
️️️️
Г. Торилья
ГОЛ! 6:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Депай
86'
80'
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
Л. Уолкер
Замена
Д. Мален
️️️️
Н. Ланг
78'
ГОЛ! 5:0!
А. Данжума
Пас отдал
В. Вегхорст
75'
62'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Р. Стач
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Ф. де Йонг
60'
Замена
А. Данжума
️️️️
С. Бергейс
60'
ГОЛ! 4:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Н. Ланг
48'
46'
Замена
К. Ронан
️️️️
Д. Босио
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Депай
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Классен
21'
Пенальти не реализован!
М. Депай
19'
18'
Желтая карточка
Г. Торилья
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
М. Депай
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
9
Рис Стач
ЦФ
17
Джейси Оливейро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
0
Арно Данжума
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
3-5-1-1
13
Бейлов
17
Блинд
4
ван Дейк
6
де Врей
8
Вейналдум
21
де Йонг
11
Бергейс
17
Ланг
22
Дюмфрис
14
Классен
10
Депай
3-5-2
1
Банда
2
Вайзмэн
3
Чиполина
6
Чиполина
3
Валарино
10
Уолкер
17
Босио
22
Торилья
12
Эннсли
17
Оливейро
9
Стач
11
Бергейс
0
Данжума
0
Данжума
11
Бергейс
17
Ланг
18
Мален
18
Мален
17
Ланг
21
де Йонг
9
Вегхорст
9
Вегхорст
21
де Йонг
22
Торилья
21
Муэли
21
Муэли
22
Торилья
17
Босио
8
Ронан
8
Ронан
17
Босио
10
Уолкер
8
Хассан
8
Хассан
10
Уолкер
9
Стач
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Стач
Остались в запасе
Нидерланды
Гибралтар
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Тим Крул
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Джейми Робба
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
20
J. Vinet
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Тим Крул
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
20
J. Vinet
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Нидерланды - Гибралтар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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