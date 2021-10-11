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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Словакия
Хорватия - Словакия: обзор матча 11 октября 2021
Хорватия
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 8 тур
2 : 2
Завершен
Словакия
25'
А. Крамарич
71'
Л. Модрич
20'
И. Шранц
45'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Словакия
Желтая карточка
Б. Баришич
90'
89'
Желтая карточка
Д. Ганцко
85'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Л. Сучич
️️️️
А. Крамарич
85'
80'
Желтая карточка
И. Шранц
72'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Л. Гараслин
ГОЛ! 2:2!
Л. Модрич
71'
70'
Желтая карточка
М. Родак
69'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
М. Ливайя
️️️️
Й. Станишич
67'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пашалич
60'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Л. Иванушец
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Л. Гараслин
Пас отдал
Л. Алмаши
41'
Замена
М. Беро
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ливакович
3
Баришич
21
Вида
4
Гвардиол
2
Станишич
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
18
Иванушец
9
Крамарич
3-3-1-2
12
Родак
2
Пекарик
16
Ганцко
14
Шкриньяр
13
Грошовски
19
Куцка
17
Гамшик
17
Гараслин
0
Алмаши
18
Шранц
9
Крамарич
21
Сучич
21
Сучич
9
Крамарич
18
Иванушец
13
Влашич
13
Влашич
18
Иванушец
15
Пашалич
7
Брекало
7
Брекало
15
Пашалич
2
Станишич
14
Ливайя
14
Ливайя
2
Станишич
19
Куцка
0
Йирка
0
Йирка
19
Куцка
17
Гараслин
24
Косцельник
24
Косцельник
17
Гараслин
17
Гамшик
21
Беро
21
Беро
17
Гамшик
Остались в запасе
Хорватия
Словакия
18
Кристиян Якич
ОП
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Главный тренер
Златко Далич
12
Душан Куцяк
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Альберт Русняк
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
18
Кристиян Якич
ОП
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Альберт Русняк
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Хорватия - Словакия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
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