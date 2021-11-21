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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Реймс
Страсбур - Реймс: обзор матча 21 ноября 2021
Страсбур
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
90+7'
Ж. Беллегард
22'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Реймс
ГОЛ! 1:1!
Ж. Беллегард
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
И. Сиссоко
83'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
К. Гамейро
72'
67'
Желтая карточка
А. Флипс
67'
Замена
А. Донис
️️️️
У. Экитике
Замена
М. Уорис
️️️️
Л. Перрен
61'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
С. Прсич
60'
Желтая карточка
А. Томассон
58'
46'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Кассама
43'
Желтая карточка
А. Матусива
Пенальти не реализован!
К. Гамейро
42'
38'
Желтая карточка
Э. Гравийон
22'
ГОЛ! 0:1!
У. Экитике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
14
Димитри Ленар
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
4
Марвин Жилбер
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
14
Ленар
28
Сиссоко
24
Жилберт
14
Прсич
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
4-2-1-2-1
1
Райкович
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
30
Лопи
5
Матусива
8
Кассама
22
Экитике
11
Мбюкю
19
Туре
28
Сиссоко
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Сиссоко
9
Гамейро
70
Кандиль
70
Кандиль
9
Гамейро
14
Прсич
80
Дьон
80
Дьон
14
Прсич
5
Перрен
20
Уорис
20
Уорис
5
Перрен
8
Кассама
70
Флипс
70
Флипс
8
Кассама
22
Экитике
22
Донис
22
Донис
22
Экитике
Остались в запасе
Страсбур
Реймс
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
4
Марвин Жилбер
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Илан Кеббаль
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
4
Марвин Жилбер
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Илан Кеббаль
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Страсбур - Реймс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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