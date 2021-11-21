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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 21 ноября 2021
Интер
21.11.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 2
Завершен
Наполи
25'
Х. Чалханоглу (П)
44'
И. Перишич
61'
Л. Мартинес
17'
П. Зелински
78'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Желтая карточка
Э. Джеко
90'
+1
Желтая карточка
С. Ханданович
84'
78'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Кулибали
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Н. Барелла
75'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Л. Мартинес
75'
75'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
75'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
А. Видаль
72'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
62'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
62'
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Корреа
61'
55'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
44'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
41'
35'
Желтая карточка
А. Ррахмани
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Чалханоглу
25'
24'
Желтая карточка
К. Кулибали
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Пас отдал
Л. Инсинье
10'
Желтая карточка
В. Осимхен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
13
Раноккия
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
32
Корреа
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
20
Зелински
8
Руис
11
Лосано
10
Инсинье
45
Осимхен
23
Барелла
32
Димарко
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Мартинес
21
Гальярдини
21
Гальярдини
10
Мартинес
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Интер
Наполи
24
Дензел Дюмфрис
ПП
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
10
Мартин Сатриано
ЦФ
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
10
Мартин Сатриано
ЦФ
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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