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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ланс
Брест - Ланс: обзор матча 21 ноября 2021
Брест
21.11.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 14 тур
4 : 0
Завершен
Ланс
3'
С. Мунье
13'
Б. Шардонне
33'
Р. Февр
69'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ланс
Замена
Р. Саид
️️️️
Ф. Онора
88'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
87'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
82'
76'
Желтая карточка
Ш. Дукур
74'
Красная карточка
А. Калимуэндо
73'
Замена
И. Бальде
️️️️
К. Жан
73'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ж. Клосс
73'
Замена
Ш. Боли
️️️️
Г. Какута
Замена
Л. Брассье
️️️️
К. Эрейе
73'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Мунье
73'
ГОЛ! 4:0!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
М. Бизот
69'
61'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ф. Медина
61'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
Желтая карточка
Ж. Дюверн
58'
36'
Желтая карточка
Ф. Медина
ГОЛ! 3:0!
Р. Февр
Пас отдал
Ф. Онора
33'
ГОЛ! 2:0!
Б. Шардонне
Пас отдал
Р. Февр
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
10
Давид Кошта
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
93
Дюверн
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-1-1-2-2
16
Лека
92
Клосс
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
28
Дукур
42
Фофана
5
Какута
19
Франковски
10
Жан
37
Ганаго
29
Эрейе
3
Брассье
3
Брассье
29
Эрейе
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
9
Мунье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
Онора
19
Саид
19
Саид
9
Онора
10
Жан
18
Бальде
18
Бальде
10
Жан
92
Клосс
21
Айдара
21
Айдара
92
Клосс
2
Медина
10
Кошта
10
Кошта
2
Медина
5
Какута
70
Боли
70
Боли
5
Какута
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
Остались в запасе
Брест
Ланс
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Ланс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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